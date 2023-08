Кабмин продлил сроки аудита по "Сахалину-1"

Он будет длиться семь месяцев

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Правительство РФ продлило сроки проведения Минэнерго аудита иностранных юридических и физических лиц в рамках соглашения по разделу продукции по проекту "Сахалин-1" с 15 дней до семи месяцев. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, министерство должно направить в правительство отчет об аудите в течение семи месяцев с получения последнего материала.

Ранее президент РФ Владимир Путин продлил сроки продажи доли Exxon в проекте "Сахалин-1" до осени 2023 года.

РФ осенью 2022 года перевела в российскую юрисдикцию оператора проекта "Сахалин-1" - вместо Exxon Neftegaz им стало зарегистрированное в Южно-Сахалинске ООО "Сахалин-1", управляющей компанией оператора стала дочерняя структура "Роснефти" - "Сахалинморнефтегаз-шельф".

Правительство РФ разрешило передать 20% доли нового оператора проекта индийской ONGC Videsh Limited, а 30% - японской Sakhalin Oil and Gas Development Co. Ltd. (Sodeco), которые заявили о намерении остаться в проекте. Еще 20% в проекте принадлежит "Роснефти".

Доля Exxon Neftegas (дочерняя компания ExxonMobil) - 30%. ExxonMobil объявила в марте 2022 года о своем выходе из проекта "Сахалин-1" и уходе из России. Весной компания практически остановила производство на проекте.

В мае этого года глава "Роснефти" Игорь Сечин заявлял, что добыча углеводородов на проекте "Сахалин-1" в первом квартале выросла в 1,8 раза.