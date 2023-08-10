Дагестан заявил о потребности в 11,8 млрд рублей для повышения надежности энергоснабжения

Финансирование регион запросил у федерального правительства

МАХАЧКАЛА, 10 августа. /ТАСС/. Около 11,8 млрд рублей потребуется Дагестану для реализации программы повышения надежности энергоснабжения региона, которая рассчитана до 2025 года. Республиканские власти запросили финансирование мероприятий программы у федерального правительства, сообщил министр энергетики и тарифов региона Марат Шихалиев в эфире телеканала РБК.

"Говоря об этой программе повышения надежности, она зафиксирована до 2025 года, она совокупно по республике и по [Махачкале] в целом приближается к 12 млрд - 11,8 млрд рублей. На фоне этих событий Сергей Алимович [Меликов] обратился в федеральное правительство с просьбой рассмотреть возможность финансирования. Это существенным образом изменит ситуацию", - сказал Шихалиев.

По его словам, программные мероприятия утверждены главой республики Сергеем Меликовым, согласованы с Министерством энергетики России и находятся в федеральном правительстве для определения источников финансирования.

Ранее сообщалось, что сильная жара, которая наступила в регионе, привела к массовым отключениям энергоснабжения в нескольких городах и районах республики. 9 августа загорелись трансформатор в Махачкале и подстанция в Дербенте. Из-за нагрузки на подстанциях ввели временные отключения в Махачкале, Каспийске и Дербенте.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что все службы, включая республиканское правительство и муниципальные власти, перевели на усиленный режим работы для устранения аварийных отключений в регионе. По данным на вечер 10 августа, без электроснабжения в республике остаются около 60 тыс. человек.