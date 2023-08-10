В Севастополе впервые зафиксировали равномерное исполнение расходной части бюджета

Исполнение расходной части бюджета города за полгода составило 43,5 млрд рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Исполнение расходной части бюджета Севастополя за полугодие впервые идет равномерно. Ранее исполнение основной расходной части бюджета было неравномерным, отставание удавалось ликвидировать только в декабре, заявил исполняющий обязанности директора департамента финансов Севастополя Алексей Плотников на заседании городского правительства.

"Исполнение расходной части бюджета Севастополя за первое полугодие 2023 года составило 43,5 млрд рублей, что составляет 48,2%. То есть мы наблюдаем, что идет плановое исполнение. У нас, как правило, всегда был основной упор в декабре. Но сейчас мы видим, что практически равномерно в течение года", - сказал он.

Плотников также сообщил, что за первое полугодие 2023 года в бюджет Севастополя поступило 42,5 млрд рублей, это более 50% от общегодового плана. Среди основных источников дохода - налог на доходы физических лиц.

"В общем объеме безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы России основную долю составляет субсидия - это 50%, дотации - 35,5% и межбюджетные трансферты. Самую львиную долю составляют субсидии на исполнение государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя", - добавил и.о. директора департамента.

Плотников подчеркнул, что в начале 2023 года использовали на 16 млрд рублей больше, чем в 2022 году, сыграло роль поручение президента России Владимира Путина увеличить до 50% авансы для бизнеса. Однако проблем с выполнением всех социальных обязательств в Севастополе нет - зарплаты, пособия и компенсации выплачивают своевременно, добавил он.