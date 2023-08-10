МАГАТЭ исключило угрозу окружающей среде из-за неисправности в четвертом энергоблоке ЗАЭС

В Международном агентстве по атомной энергии отметили, что реакторная установка на этом блоке переводится в "холодный останов" после выявления утечки воды

ВЕНА, 10 августа. /ТАСС/. Реакторная установка четвертого блока Запорожской АЭС переводится в "холодный останов" после выявления утечки воды, последствий для окружающей среды нет. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

"ЗАЭС сегодня после обнаружения утечки воды на одном из четырех парогенераторов реакторного блока №4 начала его перевод из режима "горячего останова" в режим "холодного останова". <…> Выброса радиоактивных веществ в окружающую среду не произошло", - говорится в пресс-релизе.

Шестой энергоблок будет переведен в состояние "горячего останова" для обеспечения паровых нужд станции.

Ранее станция сообщила в своем Telegram-канале, что в процессе эксплуатации четвертого блока Запорожской АЭС персоналом станции выявлены признаки неплотности трубной части одного из парогенераторов. Для надежного прохождения осенне-зимнего периода и поддержания исправного состояния оборудования было принято решение перевести реакторную установку блока №4 в состояние "холодный останов", отметили на станции.

"Холодный останов" - это состояние ядерного реактора, при котором он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды и не генерирует электроэнергию.