Вице-премьер талибов призвал турецкие компании увеличить инвестиции в афганскую экономику

Абдул Гани Барадар также затронул такие вопросы, как "создание совместных инвестиционных палат и воздушных коридоров между Турцией и Афганистаном

ДУБАЙ, 10 августа. /ТАСС/. Абдул Гани Барадар, занимающий должность заместителя председателя временного правительства, сформированного захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), в ходе своего визита в Турцию провел встречу с главой МИД этой страны Хаканом Фиданом. Об этом сообщил телеканал TOLOnews.

По его сведениям, во время встречи Барадар высказался за увеличение объема инвестиций турецких компаний в афганскую экономику. Он также затронул такие вопросы, как "создание совместных инвестиционных палат и [организацию] воздушных коридоров" между Турцией и Афганистаном. Кроме того, вице-премьер талибов "обратился к турецкому правительству с просьбой проявить доброе отношение к иммигрантам из Афганистана".

Со своей стороны, как утверждается, глава турецкого МИД указал на необходимость укрепления деловых связей между странами.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа того же года радикалы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

Несмотря на принимаемые в настоящий момент талибами меры, экономическая ситуация в Афганистане остается крайне сложной. По данным ООН, 22,8 млн афганцев постоянно недоедают, а 8,7 млн жителей голодают. Это происходит во многом из-за того, что радикалы имеют доступ лишь к 0,1% госрезервов (из $9,4 млрд), поскольку их значительная часть заморожена США.