МЭР разработало правила включения компаний в перечень экономически значимых организаций

Также ведомство разработало правила определения размера и выплаты компенсации иностранной холдинговой компании в связи с приостановлением осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении экономически значимой организации

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития разработало правила включения компаний в перечень экономически значимых организаций. Соответствующее постановление правительства, разработанное министерством, опубликовано на официальном портале правовых документов.

Согласно постановлению, соответствующий федеральный орган исполнительной власти, который осуществляет регулирование отрасли экономики, к которой отнесен основной вид экономической деятельности компании, будет формировать мотивированное предложение о включении российского хозяйственного общества в перечень экономически значимых организаций. На основании этого предложения МЭР представляет в правительство соответствующий проект акта.

Компенсации иностранным холдинговым компаниям

Также ведомство разработало правила определения размера и выплаты компенсации иностранной холдинговой компании в связи с приостановлением осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении экономически значимой организации.

"Размер подлежащей выплате компенсации определяется на основании количества акций (долей в уставном капитале) экономически значимой организаций, перешедших к ней, и количества акций (долей в уставном капитале), которые распределены между лицами, вступившими в прямое владение, - отмечается в документе.

В постановлении указано, что компенсация будет выплачиваться в соответствии с соблюдением особого порядка исполнения сделок в соответствии с федеральным законом "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств".

"Правила, в частности, устанавливают порядок представления отраслевыми органами власти в Минэкономразвития России мотивированных предложений по включению компаний в перечень экономически значимых организаций, а также определяют документы и сведения, которыми может быть подтверждено соответствие положениям закона компаний, включаемых в этот перечень", - пояснили ТАСС в пресс-службе МЭР. В ведомстве добавили, что эти подзаконные акты "помогут обеспечить перевод предприятий, имеющих существенное значение для обеспечения экономического суверенитета страны под юрисдикцию России".

В конце июля Госдума приняла закон об особенностях корпоративных отношений в экономически значимых компаниях.

Документ устанавливает возможность введения приостановки корпоративных прав для иностранных холдинговых компаний в отношении экономически значимых организаций, определяет условия и порядок вступления лиц, косвенно владеющих акциями (долями в уставном капитале) экономически значимых организаций, принадлежащими иностранной холдинговой компании, в прямое владение такими акциями (долями в уставном капитале), особенности приобретения экономически значимыми организациями публичного статуса.

При этом изъятия, предусмотренные законом, не направлены на необоснованное ущемление прав и законных интересов иностранных холдинговых компаний, их участников (акционеров) и иных лиц.

Экономически значимая компания

Под экономически значимой организацией понимается имеющее существенное значение для обеспечения экономического суверенитета и экономической безопасности РФ российское хозяйственное общество, перечень которых определит правительство РФ.

Критериями отнесения к таким организациям, в том числе будут: объем выручки - выше 75 млрд руб., стоимость активов - более 150 млрд руб., штат сотрудников - свыше 4 тыс. человек.

Под иностранной холдинговой компанией понимается иностранное юрлицо, которое связано с иностранными государствами, совершающими в отношении РФ, российских юридических и физических лиц недружественные действия, и которому принадлежит не менее чем 50% голосующих акций (долей в уставном капитале) экономически значимой организации.

Закрепляется перечень обстоятельств, при установлении любого из которых осуществление иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении экономически значимой организации приостанавливается.

В правительстве данную тему курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.