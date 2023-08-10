Таджикистан выделит 5 тыс. га российской компании для сева хлопчатника

Речь идет о территории в Хатлонской области

ДУШАНБЕ, 10 августа. /ТАСС/. Таджикистан предоставит территорию в 5 тыс. га в Хатлонской области для российской компании "БТК групп", которая намерена использовать ее для выращивания хлопчатника. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве экономического развития и торговли республики.

В сентябре 2022 года по итогам таджикско-российского инвестиционного форума было подписано соглашение на сумму более $200 млн между Таджикистаном и АО "БТК групп". Оно предусматривает запуск совместной таджикско-российской швейной фабрики в республике.

"В настоящее время мы определяем на территории Хатлонской области землю в 5 тыс. га, которую "БТК групп" будет использовать для посева хлопка", - сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Таджикистана.

"Эта компания планирует создать кластер, который будет заниматься [разными видами деятельности], начиная с выращивания хлопка до производства конечной продукции", - также отметил на пресс-конференции первый заместитель министра экономического развития и торговли республики Ашурбой Солехзода, отвечая на вопрос ТАСС. По его словам, решается вопрос о выделении земель для производства хлопка, а также для строительства зданий, фабрики по производству текстильной продукции, в том числе на территории свободной экономической зоны "Куляб".

Замминистра подчеркнул, что в последнее время российские инвесторы активно интересуются инвестиционными возможностями Таджикистана. "Таджикистан определил свои приоритеты - в первую очередь, в области развития горнорудной, легкой, пищевой, химической, машиностроительной промышленности, строительство ГЭС, солнечных электростанций и другие приоритетные сферы, которые определены в среднесрочной программе развития республики", - пояснил Солехзода.

"БТК групп" - крупная российская компания сферы легкой промышленности, которая специализируется на разработке и производстве высокотехнологичной одежды для различных отраслей.