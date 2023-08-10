На Украине в хранилищах накопили более 12 млрд куб. м газа в рамках подготовки к зиме

Как заявил министр энергетики страны Герман Галущенко, из них свыше 600 млн куб. м газа - это топливо, принадлежащее нерезидентам

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Свыше 12 млрд куб. м газа к настоящему времени накоплено в хранилищах Украины в рамках подготовки к будущему отопительному сезону. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.

"Мы наполняем сейчас хранилища. Сейчас уже больше 12 млрд [куб. м газа] <...> До 15 млрд у нас все будет в хранилищах", - сказал он в сюжете, показанном на телеканале "Рада". При этом Галущенко добавил, что свыше 600 млн куб. м газа, которые закачаны в хранилища Украины, - это топливо, принадлежащее нерезидентам.

Министр также заявил, что до будущей зимы возможно восстановить 1,7 ГВт ранее поврежденных энергетических мощностей, которых "сейчас нет в энергосистеме". "Мы также дополнительно уже добавили - я не хочу говорить, где - определенные дополнительные мегаватты в энергосистему. Это новая генерация - ветер, солнце и газотурбины, то есть это то, чего не было в энергосистеме в прошлом году", - сообщил он.

В начале июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что власти страны планируют накопить запасы в размере 14,7 млрд куб. м газа и 1,8 млн тонн угля к началу отопительного сезона. Однако по мнению бывшего руководителя оператора ГТС Украины Сергея Макогона, "Нафтогаз" не сможет самостоятельно обеспечить достаточные запасы газа к отопительному сезону, значительные его объемы придется импортировать. Ранее глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов сообщал, что в этом году Украина планирует добыть 13,5 млрд куб. м газа.

В офисе президента Владимира Зеленского признают, что предстоящая зима будет для энергетической системы Украины гораздо сложнее прошлой. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк призвал сограждан не убирать далеко обогреватели и прочее оборудование.