Титов предложил МЭР унифицировать подачу возражений на предостережения о нарушениях

По мнению бизнес-омбудсмена,

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил министру экономического развития РФ Максиму Решетникову унифицировать порядок подачи возражений на предостережения контрольно-надзорных органов о недопустимости нарушения обязательных требований. Предложения изложены в письме Титова главе Минэкономразвития.

"На практике для разных видов контроля процедуры подачи возражений на предостережение, равно как и процедуры реагирования на них различаются, и весьма существенно, - отметил бизнес-омбудсмен. - На уточняющие запросы предпринимателей контрольно-надзорные органы зачастую реагируют не прямым ответом, а указанием на пункты положения о виде контроля или надзора, что затрудняет выяснение правил и сроков подачи возражения и приводит к их пропуску".

Титов предложил Решетникову рассмотреть возможность установления единых сроков подачи возражений на предостережение и их рассмотрения. Кроме того, по его мнению, необходимо разработать унифицированный формат документа, отражающего результат рассмотрения возражений. В качестве альтернативы унификации он предложил вариант, когда сроки и процедура подачи возражений и дальнейший регламент действий контрольно-надзорных органов указывались бы непосредственно в тексте предостережения.

Законодательство предусматривает право контролируемого лица подать в контрольный (надзорный) орган возражение после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Однако порядок его подачи и рассмотрения в законе не определяется. Они устанавливаются каждым ведомством в положении о соответствующем виде контроля.