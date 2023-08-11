США рассчитывают привлечь через МФИ $200 млрд для развивающихся стран

Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен полагает, что американская помощь Украине "станет катализатором для дальнейшей финансовой помощи от других стран и международных финансовых институтов"

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают привлечь через международные финансовые институты (МФИ) $200 млрд на помощь развивающимся странам, включая Украину. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении министра финансов США Джанет Йеллен.

Она утверждает, что США возглавляют мировую коалицию по поддержке Украины и рассчитывают, что "американская помощь станет катализатором для дальнейшей финансовой помощи от других стран и международных финансовых институтов". Глава финансового ведомства призвала осуществлять взносы для создания новой платформы во Всемирном банке, которая поддержит "запущенную США эволюцию многосторонних банков развития" и в том числе разблокирует примерно $25 млрд для новых заимствований. В американском Минфине считают, что эти действия помогут странам с низким уровнем дохода бороться с продовольственным кризисом и последствиями конфликта на Украине.

"Мы работаем над тем, чтобы действия США в международных финансовых организациях при поддержке наших партнеров и союзников привели к мобилизации $200 млрд нового финансирования для развивающихся стран", - следует из заявления.

Оно было обнародовано в связи с тем, что Белый дом запросил 10 августа у Конгресса дополнительное финансирование в размере $40 млрд, около половины из которых администрация рассчитывает израсходовать на нужды, касающиеся Украины.