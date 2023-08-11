Спрос на услуги по созданию и продвижению сайтов вырос в три раза во II квартале 2023 года

На 153% увеличились темпы роста спроса на услуги по маркетингу и рекламе, свидетельствуют результаты исследования "Авито услуг"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Спрос на услуги по маркетингу и рекламе для малого и среднего бизнеса вырос в 2,5 раза во II квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также в три раза вырос спрос на услуги по созданию и продвижению сайтов, свидетельствуют результаты исследования "Авито услуг", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Темпы роста спроса на услуги по созданию и продвижению сайтов для бизнеса в этом году кратно превышают показатели прошлого года. Так, во II квартале 2023 спрос вырос на 200% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в прошлом году спрос на услугу рос значительно медленнее: плюс 24% во II квартале 2022 по сравнению со II кварталом 2021 года", - говорится в итогах исследования.

Кроме того, на 153% увеличились темпы роста спроса на услуги по маркетингу и рекламе. Больше всего во II квартале 2023 года показатель вырос в Екатеринбурге (+243%), Нижнем Новгороде (+236%), Новосибирске (+204%), Москве (+195%) и Санкт-Петербурге (+182%). При этом внушительные темпы роста спроса на услуги по созданию и продвижению сайтов зафиксированы в Омске (+327%), Москве (+149%), Санкт-Петербурге (+148%), Новосибирске (+184%) и Красноярске (+182%).

"Рост популярности услуг маркетинга и продвижения говорит о возросшей активности частного предпринимательства по стране, чему способствует в том числе возможность привлечь специалиста нужного профиля удаленно. Благодаря этому можно найти исполнителя под отдельные проекты, не инвестируя в наем штатного сотрудника. Такой формат особенно выгоден для владельцев малого и среднего бизнеса, в том числе в регионах - привлечь внешнего подрядчика или фрилансера можно из другого города", - цитируют в итогах исследования директора вертикали "Авито услуги" Георгия Акопяна.

По его данным, также по всей стране растет и число предложений в этих сферах. Так, во II квартале 2023 года на 39% выросло количество объявлений от специалистов по созданию и продвижению сайтов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число предложений от специалистов по маркетингу и рекламе увеличилось на 17%. Акопян отметил, что, тем не менее, темпы роста спроса на услуги превышают динамику предложения, и это делает нишу особенно перспективной для специалистов этих профилей.