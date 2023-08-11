Ретейлеры сообщили о росте спроса на складные смартфоны Samsung в России

Спрос на новинки на этапе предзаказа оказался более чем на 10% выше относительно предыдущей серии, стартовавшей в августе 2022 года, сообщили в пресс-службе группы "М.Видео-Эльдорадо"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Спрос на новые складные смартфоны с гибким экраном Samsung Z Fold 5 и Z Flip 5, которые были представлены компанией в июле, на этапе предзаказа был выше предыдущей версии на 10%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе группы "М.Видео-Эльдорадо".

"Группа "М.Видео-Эльдорадо" <...> отмечает повышенный интерес к складным смартфонам Samsung Z Fold 5 и Flip 5. Спрос на новинки на этапе предзаказа оказался более чем на 10% выше относительно предыдущей серии, стартовавшей в августе 2022 года", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что с 11 августа новинки поступили в открытую продажу.

По данным компании, россияне чаще отдавали предпочтение модели Z Flip 5 - на нее пришлось 56% заказов, Z Fold 5 выбрали 44% покупателей. Самыми популярными цветами стали черный и лавандовый. Примерно 55% россиян предзаказали смартфоны со встроенной памятью 512 Гб, чуть менее 40% заняли девайсы с 256 Гб и около 5% - устройства с 1 Тб.

В пресс-службе МТС сообщили ТАСС, что за первые три недели после открытия предзаказов с ранней выдачей в розничной сети спрос на Samsung Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5 оказался в 2,5 раза выше, чем на модели четвертого поколения. Как уточнили в пресс-службе, 56% предзаказов пришлись на Samsung Galaxy Z Flip 5, 44% - на модель Z Fold 5. Самыми востребованными стали модели в конфигурации на 512 Гб.

В "Мегафоне" отметили, что предзаказы на новые модели смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5 остались на том же уровне, что и предзаказы на предыдущие модели в 2021-2022 годах. Вместе с этим в 2023 году в объединенной розничной сети "Мегафона" и Yota продажи складных смартфонов предыдущего поколения Samsung Galaxy Z Fold 4 выросли на 31%, а Galaxy Z Flip 4 - в 3 раза по сравнению с прошлым годом. "Это связано с тем, что цены на смартфоны снизились в преддверии обновления линейки бренда", - предположили в пресс-службе "Мегафона".

Южнокорейская компания Samsung 26 июля представила новые линейки складных смартфонов Samsung Z Flip 5 и Z Fold 5, а также планшетов и умных часов. Новинки официально в Россию не поставляются. Мировой старт продаж - 11 августа. При этом продажи новых смартфонов стартовали в России на две недели раньше мировых продаж на сайте МТС, выяснил корреспондент ТАСС. Стоимость смартфона Z Flip 5 стартует от 110 тыс. рублей, Fold 5 - от 190 тыс.