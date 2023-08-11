Скорректированная прибыль "Русала" по МСФО за I полугодие 2023 года составила $315 млн

Скорректированная EBITDA за отчетный период упала почти на 84%

ТАСС, 11 августа. Скорректированная чистая прибыль "Русала" по итогам января - июня 2023 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась на 54,3% к показателю за аналогичный период прошлого года и составила $315 млн. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на Гонконгской фондовой бирже.

Скорректированная EBITDA за отчетный период упала почти на 84% и составила $290 млн против $1,81 млрд годом ранее.

Выручка за шесть месяцев уменьшилась на 16,9% и составила $5,95 млрд.

"Русал" в первом полугодии увеличил производство алюминия на 1,2%, до 1,91 млн тонн.