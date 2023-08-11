"Ведомости": Telegram впервые вошел в топ-3 сервисов по объему трафика в России

На второй строчке расположился VK, а лидером стал YouTube

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Мессенджер Telegram впервые вошел в топ-3 сервисов с наибольшим объемом трафика в РФ. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителей "Билайна", "Мегафона" и МТС.

"Telegram в июле 2023 года впервые вошел в тройку лидеров по объемам трафика в сети "Билайна", уступив лишь VK, который расположился на второй строчке, и YouTube, являющемуся лидером по этому показателю. Такие данные получили специалисты блока по операторскому бизнесу", - рассказал изданию представитель "Билайна".

Он отметил, что трафик Telegram в сети оператора рос с начала года "с ярко выраженными событийными всплесками", а в июле, после запуска формата сторис, оператор зафиксировал рост трафика, но "связан ли он именно со сторис или с информационным потреблением, сказать однозначно нельзя". "Взрывного роста не произошло", - отметил представитель "Билайна".

По оценке "Билайна", в июле трафик Telegram в сети оператора вырос в 1,4 раза, YouTube - сократился на 16%, VK - вырос на 10%. Изменения в тенденциях представитель оператора связывает с сезонностью.

По данным "Мегафона", в июле в топ-3 приложений по объему потребляемого трафика вошли YouTube (19,3%), "ВКонтакте" (11,1%) и Telegram (8%). Оператор фиксирует уверенный рост Telegram с начала года, сообщил изданию представитель компании. "Если в июле по сравнению с июнем увеличение потребления трафика абонентами составило 2%, то с начала года показатель достигает уже 37%", - отметил он.

Telegram также входит в топ-3 популярных сервисов у абонентов МТС, хотя в июле в компании не наблюдали "аномального роста трафика" в мессенджере, рассказал "Ведомостям" представитель оператора. В Tele2 газете сообщили, что сервис продолжает прирастать по объемам потребления трафика, но пока не вышел на 3-е место. Первую тройку в сети оператора занимают сервисы VK, YouTube и TikTok, добавил представитель компании.