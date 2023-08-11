Минтранс сообщил, что ФГИС "Такси" заработает вовремя

Сенатор Артем Шейкин ранее предлагал перенести с 1 сентября на более поздний срок вступление в силу положений закона, предусматривающих создание цифровых реестров перевозчиков и автомобилей такси

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. В Минтрансе России не видят необходимости переноса сроков вступления в силу положений закона о внедрении федеральной государственной информационной системы (ФГИС) "Такси", она заработает своевременно. Об этом говорится в официальном ответе заместителя министра транспорта РФ Валентина Иванова на запрос сенатора, зампреда Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артема Шейкина.

В середине июля сенатор направил обращение на имя министра транспорта России Виталия Савельева, в котором просил рассмотреть вопрос о целесообразности переноса с 1 сентября на более поздний срок вступление в силу положений закона, предусматривающих создание цифровых реестров перевозчиков и автомобилей такси. Парламентарий отметил, что "деловые объединения и отраслевые ассоциации фиксируют существенные риски, связанные с неготовностью регионов к исполнению данных требований закона". В частности, Шейкин обратил внимание на информацию о том, что только в девяти субъектах РФ есть нормативно-правовые акты, определяющие внесение данных действующих перевозчиков в новые реестры и доступ к ним агрегаторов.

"Проводимая работа и ее текущие результаты свидетельствуют о своевременном запуске ФГИС "Такси" и отсутствии необходимости переноса сроков вступления в силу положений федерального закона в части N580-ФЗ, касающейся ее работы", - говорится в официальном ответе на обращение, подписанном заместителем министра Ивановым (документ имеется в распоряжении ТАСС).

В нем отмечается, что с целью реализации закона разработаны соглашения об информационном взаимодействии при использовании уполномоченными органами региональной информационной системы и соглашение о ведении региональных реестров во ФГИС "Такси". Такие соглашения, как сообщается, находятся на согласовании в Минтрансе России. "На текущий момент: 81 субъект Российской Федерации планирует осуществлять ведение реестров посредством ФГИС "Такси", 9 субъектов Российской Федерации планируют осуществлять ведение реестров посредством региональной системы в сфере легковых такси", - указал заместитель министра.

В документе также сообщается, что в конце апреля - начале мая было проведено пилотное тестирование функционала ФГИС "Такси" в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях. По итогам этой работы в конце июня был открыт доступ для тестирования функций федеральной системы для уполномоченных региональных органов власти. "В настоящее время доступ предоставлен более чем 75 субъектам РФ. Отработано взаимодействие с основным функционалом системы, в том числе по импорту сведений из действующих региональных реестров", - говорится в письме Иванова.

Кроме того, как сообщается, Минтранс России совместно с Минцифры работают над созданием типового сервиса, который обеспечит оказание государственных услуг и ведение региональных реестров такси, перевозчиков и служб заказа такси с помощью платформы государственных сервисов и ФГИС "Такси".

О системе

Федеральная государственная информационная система "Такси" начнет работать в России с 1 сентября и охватит более 20 млн граждан и 453 тыс. легковых такси. Разработка системы велась на протяжении 10 месяцев и обошлась Минтрансу в 120 млн рублей.

С 1 сентября в каждом регионе будут функционировать три региональных реестра: перевозчиков, легковых такси и служб заказа. Все участники рынка - агрегаторы, перевозчики и их машины - должны быть внесены в эти реестры.

Результатом внедрения системы, как ожидается, станет повышение качества оказываемых услуг, снижение количества ДТП с участием такси, а также уменьшение затрат регионов на создание собственных региональных систем. Кроме того, новая система приведет к легализации рынка такси. Сейчас, по данным Минтранса, более 20% такси находятся в "сером" сегменте рынка.

Как ранее заявил директор департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Сергей Семенов, внедрение ФГИС "Такси" не приведет к увеличению стоимости перевозок, так как закон не вводит новых требований к такси, а значит, и предпосылок к росту цен на услуги такси нет. Одновременно заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов подчеркнул, что в случае необоснованного роста цен на такси, министерство совместно с Федеральной антимонопольной службой России будут разбираться в этом вопросе.