В ГСЭ заявили об усилении мер безопасности по ж/д перевозке пассажиров в Крым

Гендиректор компании "Гранд сервис экспресс" Александр Ганов также рассказал о создании тематического поезда на полуостров

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Меры безопасности по перевозке пассажиров в направлении Крымского полуострова максимально усилены, сообщил в интервью ТАСС гендиректор компании - железнодорожного перевозчика "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ) Александр Ганов.

"Безопасность перевозок является приоритетом компании и всех, кто связан с железной дорогой. Безусловно есть координационный штаб на уровне Крымской железной дороги, крымских властей. Мы уже отработали все механизмы взаимодействия. <...> Все меры безопасности максимально усилены", - сказал он.

Ганов отметил, что в связи с проверочными мероприятиями поезда компании периодически останавливаются. Он добавил, во всех поездах, следующих в Крым, находятся сотрудники транспортной безопасности, а на критичных участках есть сопровождение полиции.

Гендиректор ГСЭ также рассказал о создании тематического поезда на полуостров. "У нас есть договоренность с сенаторами из Крыма. Они попросили нас сделать тематический поезд, мы сейчас над этим работаем. Пока приоткрывать тайну не буду, но к следующему туристическому сезону такой проект совместно с ними мы сделаем", - сообщил Ганов.