В Москве за нелегальную торговлю на транспорте возбудили более 1,2 тыс. дел с начала лета

Мобильные группы инспекторов провели почти 3,9 тыс. рейдов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Инспекторы ГКУ "Организатор перевозок" с начала лета почти 3,9 тыс. раз объехали объекты транспортного комплекса в Москве. Пресечено почти 2,3 тыс. фактов незаконной торговли, возбуждено свыше 1,2 тыс. административных дел, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"Ежедневно мобильные группы инспекторов проводят целевые рейды и выявляют сотни фактов незаконной торговли. За лето состоялось уже почти 3,9 тыс. контрольных мероприятий, возбуждено более 1,2 тыс. административных дел. Специалисты отмечают, что продавцы часто располагаются на стихийных точках у метро и вблизи транспортной инфраструктуры из-за высокого пассажиропотока", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с начала лета больше всего нарушений зафиксировано у станций метро "Курская", "Теплый Стан", "Площадь Ильича", "Домодедовская", "Щукинская". Инспекторы выносят нелегальным продавцам административное постановление по ст. 11.13 КоАП города Москвы (осуществление торговой деятельности вне специально отведенных мест), а также совместно с сотрудниками полиции конфискуют товар и стихийные прилавки. Нарушителей ждут штрафы в размере: 5 тыс. рублей - для граждан, 50 тыс. рублей - для индивидуальных предпринимателей, 500 тыс. рублей - для юридических лиц.

В ГКУ пояснили, что товар на стихийных точках небезопасен из-за отсутствия условий для хранения, его качество не контролируется, а санитарные документы отсутствуют. Чаще всего продавцы реализуют товар с истекшим сроком годности, что может вызвать сильные отравления и аллергии.