Зампред Госдумы призвал профильный комитет обсудить с ЦБ меры по снижению курса доллара

Текущий курс значительно превышает прогнозные оценки Минэкономразвития, отметил Владислав Даванков

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение главе думского комитета по финансовому рынку Анатолию Аксакову, в котором предлагает на внеочередном заседании комитета обсудить с Минфином и Банком России рост курса доллара и возможные меры для его снижения. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

По его словам, с начала года российский рубль ослабел примерно на 30% по отношению к доллару и евро, а 10 августа курс доллара на Московской бирже превысил 97 рублей, поднявшись до максимума с марта 2022 года. Текущий курс значительно превышает прогнозные оценки Минэкономразвития, отметил Даванков.

"Считаю необходимым провести внеочередное открытое заседание комитета Государственной думы по финансовому рынку для обсуждения мер по снижению курса доллара. Также считаю необходимым провести указанное заседание с участием представителей всех фракций Государственной думы, руководства Министерства финансов РФ и Центрального банка РФ", - указал парламентарий.

По его словам, снижение курса рубля уже стало одной из основных причин повышения ключевой ставки Центробанком в июле. "Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства и импорта, цена которого напрямую зависит от курса рубля, что усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике. Цены на ряд товаров практически напрямую зависимы от курса рубля. Например, цены на компьютерные комплектующие, электронику, мультимедийную технику, телефоны уже выросли на 30% с начала года после ослабления рубля", - пояснил Даванков.