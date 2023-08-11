В Астраханской области готовы нарастить объемы выращивания вигны

Как сообщил министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Руслан Пашаев, некоторые местные сельхозпроизводители успешно высаживают ее на своих площадях

АСТРАХАНЬ, 11 августа. /ТАСС/. Аграрии Астраханской области готовы нарастить объемы выращивания вигны (культура из семейства бобовых, востребованная у вегетарианцев) в регионе в целях замещения импортной продукции. Некоторые местные сельхозпроизводители успешно высаживают данную культуры на своих площадях, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Руслан Пашаев.

"Астраханские сельхозтоваропроизводители полностью готовы к тому, чтобы выращивать вигну - наука отработала сортовку, агротехнологию, есть несколько сортов, которые очень хорошо себя здесь показали. Сейчас мы перешли из стадии опытных посадок к тому, что ряд сельхозпроизводителей занимаются данной культурой профессионально, результаты очень хорошие. Местные овощеперерабатывающие предприятия тоже заинтересованы в выращивании вигны в целях импортозамещения. Ведь сейчас этот продукт, присутствующий в составе многих овощных смесей, практически полностью закупается за границей", - сообщил Пашаев.

По его словам, выращивание данной культуры для региона - очень перспективное направление. По мнению министра, объемы посадок вигны необходимо наращивать, чтобы заместить иностранную продукцию. Он также уточнил, что вигна для других растений выполняет защитные функции. Так, фермеры высаживают ее на край поля для того, чтобы уберечь сельхозпосадки от нашествия вредных насекомых.

Ранее со ссылкой на Пашаева сообщалось, что пробная посадка новой для Астраханской области культуры была проведена в 2020 году, в 2021-м эксперимент был продолжен. Спрос на продукцию, по данным Минсельхоза области, есть, вигной интересуются компании, занимающиеся заморозкой овощей, а также консервные заводы. Растение хорошо себя показало в условиях региона из-за отсутствия утренней росы, сухости и особенностей почвы.

Вигна - это культура из семейства бобовых, стручки которой нередко достигают в длину 1-1,5 м. Считается одним из самых плодородных видов бобовых, один экземпляр вигны может приносить до 3 кг плодов. Энергетическая ценность растения очень низкая, поэтому его применяют как один из ингредиентов диетического питания.