Тракторный завод в Ростовской области может стать вторым по мощности в России

Предприятие планирует производить порядка 5 тыс. тракторов в год

САРАТОВ, 11 августа. /ТАСС/. Порядка 5 тыс. единиц тракторов в год планируется производить на тракторном заводе "Ростсельмаш" в Ростовской области, запуск которого намечен на 2023 год. Предприятие станет вторым в России по производственной мощности, сообщил ТАСС заместитель директора департамента продаж компании Дмитрий Мищенко.

"Он будет второй в России по такой мощности. Есть Петербургский тракторный завод, теперь будет Ростовский тракторный завод. <...> Мощность [завода в Ростовской области] - 5 тыс. единиц в год. На эти мощности мы в ближайшее время планируем выйти, ближайшие два-три года", - сказал Мищенко на полях сельскохозяйственной выставки "Саратов-агро. День поля. 2023", которая проходит 10-11 августа в Саратове.

По его словам, начать выпускать первые тракторы на заводе планируется в конце 2023 года.

Собеседник агентства добавил, что крупные узлы техники будут отечественного производства, некоторые комплектующие - поставляться из дружественных стран. Он отметил, что Ростовскую область не случайно выбрали площадкой для завода.

"Это юг России. Это благородные земли - Краснодар, Ростов. Плюс рядом Поволжье. Все говорит о том, что завод должен находиться в этих местах, чтобы логистика была сокращена", - заключил Мищенко.

"Ростсельмаш" входит в число крупнейших российских разработчиков и производителей сельхозтехники. Компания располагает собственным центром инноваций, экспериментальной базой, современным производством полного технологического цикла.