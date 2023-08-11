Nikkei: чистая прибыль ведущих компаний мира сократилась из-за вялости спроса в КНР

Особенно пострадали производители первичного сырья, химической продукции, электротехники, компании сферы транспорта, отмечает газета

ТОКИО, 11 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль ведущих корпораций планеты с апреля по июнь составила $995,7 млрд, сократившись на 3% по сравнению с тем же показателем в прошлом году, в основном под влиянием вялости деловой конъюнктуры в Китае. Об этом сообщила ведущая японская экономическая газета Nikkei.

По расчетам ее экспертов, особенно пострадали производители различных видов первичного сырья, химической продукции, электротехники, компании сферы транспорта. При сохранении слабости конъюнктуры в Китае, по мнению Nikkei, доходы ведущих корпораций мира могут еще больше пострадать во второй половине года.

Сокращение чистой прибыли, как сообщается, зафиксировано в 8 из 16 главных отраслей мировой экономики. Примерно на 40% она рухнула, например, у компаний, торгующих сырьем и энергоносителями, включая ведущих торговцев нефтью, отмечает Nikkei.

В то же время в этот период, по ее подсчетам, заметно выросла прибыль американских высокотехнологичных корпораций информационной сферы, а также ведущих банков и других финансовых компаний. Их успехи были связаны во многом с повышением кредитных ставок в США и странах Евросоюза.

По официальным данным, темпы роста валового внутреннего продукта в Китае в 2021 году оказались самыми высокими за последние 10 лет, достигнув 8,4%. Однако из-за воздействия некоторых негативных факторов, прежде всего пандемии, в 2022 году они упали до 3%. В то же время с января по июнь нынешнего года ВВП КНР увеличился на 5,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.