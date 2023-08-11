В Казахстане продлят на полгода запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов

Как ранее сообщали в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики, запрет вводится для того, чтобы поддержать местные металлургические предприятия

АСТАНА, 11 августа. /ТАСС/. Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана еще на полгода продлит запрет на вывоз из страны лома и отходов черных и цветных металлов. Соответствующий проект постановления размещен на портале правовой информации Казахстана.

Согласно документу, вводится запрет на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана всеми видами транспорта лома и отходов цветных металлов, а также отработавших свинцовых аккумуляторов, отходов и лома аккумуляторов.

Кроме того, вводится запрет на полгода на вывоз с территории страны автомобильным и морским транспортом лома и отходов черных металлов, а также труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава, бывших в употреблении, за исключением бывших в употреблении элементов подвижного состава, ввозимых на территорию республики для ремонта и вывозимых обратно.

Как ранее сообщали в пресс-службе министерства, запрет вводится для того, чтобы поддержать казахстанские металлургические предприятия в обеспечении их сырьем в виде лома и отходов черных и цветных металлов. Казахстан регулярно вводит подобные ограничения с весны 2021 года.