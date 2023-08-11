Снабжающую Запорожскую АЭС линию 750 кВ "Днепровская" восстановили

Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа ранее сообщил, что линия на территории, подконтрольной Украине, дважды за сутки была отключена

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Линия 750 кВ "Днепровская", которая обеспечивает электричеством Запорожскую АЭС, введена в работу после отключения 10 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале электростанции.

Ранее советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил ТАСС, что линия 750 кВ "Днепровская" на территории, подконтрольной Украине, дважды за сутки была отключена. Снабжение станции осуществлялось за счет резервной линии 330 кВ.

"10 августа в 16:13 (совпадает с мск - прим. ТАСС) действием защиты была снова отключена линия 750 кВ "Днепровская". Предположительно, от воздействия грозового фронта. После осмотра линии в 19:01 линия "Днепровская" введена в работу", - говорится в сообщении.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.