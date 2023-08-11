"Кузбассразрезуголь" направит на природоохранные мероприятия более 1 млрд рублей

Компания также планирует выделить 1,6 млн рублей на зарыбление водных объектов в 2023 году

КЕМЕРОВО, 11 августа. /ТАСС/. Угольная компания "Кузбассразрезуголь" направит на природоохранные мероприятия в 2023 году более 1 млрд рублей. Средства направят на высадку деревьев, рекультивацию земель, выпуск мальков в водоемы региона, сообщили в компании.

"Общий объем затрат на реализацию комплексной природоохранной программы "Кузбассразрезугля" по итогам 2023 года превысит 1 млрд рублей. Компания ведет проектирование и строительство шести новых высокопроизводительных очистных сооружений, также в текущем году будет проведена горнотехническая рекультивация почти 96 га земель, биологическая рекультивация охватит еще около 100 га. На территории Кузбасса при участии "Кузбассразрезугля" также будет высажено более 1,5 млн деревьев", - говорится в сообщении.

Также на зарыбление водных объектов в этом году угольная компания направит 1,6 млн рублей. Например, на днях компания выпустила в реку Томь 41,5 тыс. мальков ценных пород рыб - муксона и нельмы. Молодь сибирских рыб выращена в специальной запруде, что поможет проще адаптироваться к новым условиям обитания в Томи и ее притоках. Всего за последние три года "Кузбассразрезуголь" выпустил в водоемы более 350 тыс. мальков.

УК "Кузбассразрезуголь" - одна из крупнейших в РФ угледобывающих компаний, специализируется на добыче каменного угля открытым способом. В составе КРУ работают шесть угольных разрезов на территории Кемеровской области, в том числе и один из крупнейших в России разрезов "Бачатский", а также угольная шахта "Байкаимская". Их общий объем угледобычи составляет в среднем 45 млн тонн в год.