В Сибири новые путепроводы позволят увеличить грузопоток в дальневосточном направлении

В службе корпоративных коммуникаций ВСЖД сообщили, что перевод движения поездов с однопутного на двухпутный участок запланировали на конец сентября 2023 года

ИРКУТСК, 11 августа. /ТАСС/. Два железнодорожных путепровода, которые позволят увеличить грузопоток в направлении Дальнего Востока, построили на участке Тайшет - Тагул в месте пересечения Транссибирской и Южно-Сибирской магистралей. Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) - филиала РЖД.

"Ввод двух железнодорожных путепроводов позволит увеличить транзит грузов через станцию Тайшет в направлении БАМа и Транссиба. Новые инженерные сооружения появились на участке Тайшет - Тагул в месте пересечения Транссибирской и Южно-Сибирской магистралей. Строительство здесь развязки и вторых путей позволит увеличить грузопоток, следующий в направлении Дальнего Востока, избежав пересечения маршрутов поездов в одном уровне", - говорится в сообщении.

Новые сооружения рассчитаны на пропуск тяжеловесных составов весом 7 100 тонн. Перевод движения поездов с однопутного на двухпутный участок запланирован на конец сентября 2023 года.