Представители Молдавии, Румынии, США, Украины и ЕС обсудят вывоз зерна по суше

Встреча пройдет в Галаце 11 августа, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Игорь Захаров

КИШИНЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Министры Молдавии, Румынии и Украины вместе с чиновниками из США и ЕС обсудят проблемы, связанные с вывозом украинского зерна по суше.

"Встреча пройдет в румынском городе Галац 11 августа. На ней будут обсуждаться альтернативные пути экспорта зерна из Украины", - подтвердил корреспонденту ТАСС официальный представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Игорь Захаров. Ожидается, что в переговорах примут участие вице-премьер, глава Минсельхоза Молдавии Владимир Боля, министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, руководитель Офиса по координации санкций Госдепартамента Джим О’Брайен и представители Еврокомиссии.

Ранее в Молдавии и Румынии прошли акции протеста фермеров против бесконтрольного вывоза украинского зерна, что отражается на ценах и возможностях местных аграриев по транспортировке и складированию собственной продукции.