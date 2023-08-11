11 августа, 06:34

В Херсонской области убрали более 1,5 млн тонн ранних зерновых

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Как отметил министр сельского хозяйства региона и рыболовства Петр Збаровский, уборка ранних зерновых в области подошла к концу

НОВОТРОИЦКОЕ /Херсонская область/, 11 августа. /ТАСС/. Уборка ранних зерновых в Херсонской области подошла к концу, урожай составил более 1,5 млн тонн. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства региона и рыболовства Петр Збаровский.

"Херсонщина завершила уборку ранних зерновых. На площади 515 тыс. га убрано более 1,5 млн тонн зерновых", - сказал он.

Министр подчеркнул, что в этом году из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС и затопления, обстрелов со стороны Украины показатели гораздо ниже, чем обычно. "1,5 млн тонн для Херсонщины на сегодняшний день - уже, я считаю, успех", - отметил он.

В конце марта председатель правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что весенние посевные работы на левобережье Херсонской области начались раньше сроков. Этому способствовала не только погода, но и государственная поддержка хозяйств. Только в этом году на развитие сельскохозяйственного производства и различные виды государственных субсидий будет выделено 2,5 млрд рублей. Эти меры охватывают все виды аграрной деятельности - от выращивания озимых и яровых культур до производства молочной продукции, хлеба, а также арбузов. Этот вид поддержки сейчас проходит согласование. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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