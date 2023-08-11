РЖД продолжают плановую адаптацию ОС "Аврора" для рабочих гаджетов сотрудников

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) продолжает плановую адаптацию отечественной операционной системы "Аврора" для рабочих устройств сотрудников, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
"Планшет, приложение и операционная система "Аврора" являются полностью отечественными разработками. Ведется плановая работа по адаптации софта и переводу пользователей", - рассказали в РЖД.
В РЖД ОС "Аврора" уже установлена на нескольких тысячах устройств для задач мобильного приложения эксплуатационного персонала.
В июне 2022 года замглавы РЖД Евгений Чаркин сообщал, что в РЖД ввели запрет на приобретение иностранного ПО.
На конец 2021 года списочная численность работников ОАО "РЖД" составляла 696,3 тыс. человек.
О системе
"Аврора" - первая отечественная мобильная операционная система, разработана на базе Sailfish OS - операционной системы с открытым исходным кодом от финской компании Jolla, созданной бывшими сотрудниками Nokia.
ОС "Аврора" может быть установлена на любые мобильные устройства, успешно прошла сертификационные испытания ФСБ России, зарегистрирована Роспатентом и внесена в реестр отечественного программного обеспечения.