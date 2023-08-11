Росатом создаст базовый проект АЭС с реакторами ВВЭР-1200 для тиражирования в РФ и мире

Как отметили в пресс-службе Росэнергоатома, планы Росатома по созданию проекта вызваны стремлением сократить сроки и стоимость сооружения энергоблоков

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Росатом использует опыт Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) для создания базового проекта АЭС для последующего тиражирования в России и по всему миру. Об этом, как сообщает пресс-служба концерна "Росэнергоатом" (РЭА, электроэнергетический дивизион Росатома), было объявлено в ходе совещания под председательством первого заместителя генерального директора госкорпорации по развитию новых продуктов атомной энергетики Александра Локшина, прошедшем на НВ АЭС.

Планы Росатома по созданию оптимизированного базового проекта АЭС вызваны стремлением сократить сроки и стоимость сооружения энергоблоков. В основу базового проекта ляжет проект "АЭС-2006", впервые успешно реализованный на энергоблоках № 6 и № 7 Нововоронежской АЭС. Изначально проект будет применен на российском рынке, а в дальнейшем - для формирования предложений за рубежом, сообщает пресс-служба РЭА. Предполагается, что оптимизированный базовый проект передадут на государственную экспертизу в конце 2024 года, а первой площадкой, на которой будет реализован новый проект, станет Смоленская АЭС-2.

Энергоблоки проекта "АЭС-2006"

Сооружение энергоблоков-близнецов № 6 и № 7 Нововоронежской АЭС началось в 2007 году. В марте 2016 года на АЭС в рамках реализации программы физического пуска инновационного энергоблока №6, первого из серии энергоблоков поколения "3+", началась загрузка топлива в активную зону реактора ВВЭР-1200. И уже 20 мая 2016 года реакторная установка энергоблока была выведена на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ). Таким образом, в реакторе, работающем на мощности менее 1% от номинальной, началась управляемая цепная реакция деления, которая может поддерживать себя сама. В соответствии с регламентом, во время работы реактора на МКУ, специалисты атомной станции и отрасли проводили физические исследования для подтверждения соответствия реактора проектным параметрам, а также правильности функционирования систем управления и защиты реактора, т. е. была определена готовность реактора к энергетическому пуску. 5 августа 2016 года состоялся энергетический пуск 6-го энергоблока Нововоронежской АЭС с реактором ВВЭР-1200, 26 октября блок был выведен на стопроцентную мощность, а 27 февраля 2017 года сдан в промышленную эксплуатацию. Он стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения "3+", введенным в промышленную эксплуатацию.

В период сооружения энергоблока № 6 было построено 161 здание и сооружение. Сооружена башенная испарительная градирня высотой 172 м. За время строительства уложено около 430 тыс. куб. м бетона, 49,7 тыс. тонн арматуры, смонтировано более 12 500 тонн технологических трубопроводов и 28,5 тонн металлоконструкций, проложено более 6 500 км кабеля, смонтировано 18 тыс. тонн оборудования.

По сравнению с энергоблоками с реактором типа ВВЭР-1000 проект "АЭС-2006", по которому построен энергоблок №6, обладает рядом преимуществ: электрическая мощность реакторной установки повышена на 20% с 1000 до 1200 МВт; срок службы основного оборудования (корпуса реактора и парогенераторов) увеличен в два раза с 30 до 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.

Инновационные энергоблоки поколения "3+" имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации. В них использованы самые передовые достижения и разработки. Главной особенностью проекта ВВЭР-1200 является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих АЭС максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. Характерная особенность пассивных систем - их способность работать в ситуации отсутствия энергоснабжения и без участия оператора. В частности, на энергоблоке с реактором ВВЭР-1200 используются: "ловушка расплава" - устройство, служащее для локализации расплава активной зоны ядерного реактора; система пассивного отвода тепла через парогенераторы, призванная в условиях отсутствия всех источников электроснабжения обеспечивать длительный отвод в атмосферу тепла от активной зоны реактора и других.