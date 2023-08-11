После ограничения ввоза компьютеров Индия может принять схожие меры для принтеров и камер

Правительство страны 3 августа объявило, что импорт ноутбуков, планшетов, персональных компьютеров и сетевых серверов возможен только при наличии специальной лицензии

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 августа. /ТАСС/. Власти Индии после введения ограничений на импорт компьютерной техники изучают возможность аналогичного ввозного режима для принтеров, фото- и видеокамер. Об этом сообщила газета The Economic Times.

Правительство Индии 3 августа объявило, что импорт в страну ноутбуков, планшетов, персональных компьютеров и сетевых серверов возможен только при наличии специальной лицензии. Изначально планировалось, что изменения вступят в силу немедленно, но уже на следующий день на фоне призывов представителей отрасли введение ограничений отсрочили до 1 ноября.

Раньше компьютерная техника относилась к категории свободного импорта. По данным газеты, теперь правительство изучает возможность изменить классификацию со "свободного" ввоза на "ограниченный" также и для принтеров, фото- и видеокамер, жестких дисков, телеграфного и телефонного оборудования. Объем импорта этих товаров в 2022-2023 финансовом году (закончился 31 марта 2023 года) оценивается в 10 млрд долларов. Целью такого шага, как и в случае с компьютерной техникой, является стимулирование производства этих товаров в Индии, создание рабочих мест и снижение зависимости от импорта, который ведет к торговому дисбалансу, пишет газета со ссылкой на источники.

Кроме того, в правительстве рассматривают возможность введения ограничений на импорт и ряда других товаров, в том числе литий-ионных аккумуляторов, турбореактивных двигателей, станков и средств механизации, рафинированной меди, элементов солнечных батарей, подсолнечного масла, антибиотиков и алюминиевого лома.