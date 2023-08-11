FT: UBS намерен отказаться от упоминания бренда Credit Suisse после поглощения конкурента

Как сообщило издание, логотипы Credit Suisse у главного офиса банка в Нью-Йорке заменены на таблички с надписью "Credit Suisse AG, группа компаний UBS"

ЛОНДОН, 11 августа. /ТАСС/. Крупнейший банк Швейцарии UBS планирует в будущем отказаться от упоминания бренда Credit Suisse после поглощения в июне второго по величине банка этой страны. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их данным, логотипы Credit Suisse у главного офиса банка в Нью-Йорке заменены на таблички с надписью "Credit Suisse AG, группа компаний UBS". Источники назвали это только первым шагом на пути демонтажа бренда разорившегося конкурента.

В сентябре UBS может начать аналогичный процесс в лондонском головном офисе Credit Suisse, судьба которого вызывает опасения у осведомленных лиц, поскольку в нем ожидаются значительные сокращения, отмечает издание.

Офис в Швейцарии может остаться единственным филиалом Credit Suisse. Согласно сообщению, генеральный директор UBS Серджио Эрмотти объявит окончательное решение по итогам второго квартала 31 августа.

Credit Suisse в 2022 году понес самые большие убытки за всю 167-летнюю историю после банкротства стартапа Greensill Capital и инвестиционного фонда Archegos Capital Management. Тогда чистый убыток Credit Suisse составил 7,3 млрд швейцарских франков ($8,5 млрд) против 1,65 млрд франков годом ранее ($1,8), что свело на нет прибыль за десятилетие.