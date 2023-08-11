ВТБ зафиксировал двукратный рост спроса на рублевые вклады

В банке связывают такую тенденцию с ростом ставок по вкладам

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Клиенты ВТБ за последние 10 дней открыли в банке более 131 тыс. рублевых депозитов, что в 2,4 раза превышает показатели предшествующей декады, сообщила пресс-служба банка.

"За последние десять дней клиенты ВТБ открыли в банке более 131 тыс. рублевых депозитов, что в 2,4 раза превышает показатели предшествующей декады. В результате объем портфеля рублевых вкладов ВТБ вырос на 50 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

В банке связывают такую тенденцию с ростом ставок по вкладам.

По статистике ВТБ, размещать средства россияне предпочитают в среднем на полгода. При этом в основном новые вклады открывают женщины, на них приходится 57% открытых в банке депозитов за последние десять дней. Средний чек одного депозита составляет 565 тыс. рублей. Чаще всего рублевый вклад предпочитают жители Москвы и области, а также Санкт-Петербурга. В топ-5 регионов по количеству открываемых депозитов входят также Ростовская и Нижегородская области.

В конце июля ВТБ повысил ставки по вкладам на 0,5-0,95 процентного пункта (п. п.) в зависимости от срока и продукта. Максимальная доходность составила 10% годовых.