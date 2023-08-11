Украинский и польский нацбанки выпустят набор монет ко Дню независимости Украины

В коллекцию войдут две монеты номиналом 10 гривен и 10 злотых. Каждая из них будет иметь форму половинки сердца, изображения флагов стран и символические фигуры украинца и поляка, сидящих за одним столом

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Национальные банки Украины и Польши выпустят совместный набор монет ко Дню независимости Украины. Об этом сообщило издание "Думская" в своем Telegram-канале.

По данным издания, он будет состоять из двух монет номиналом 10 гривен и 10 злотых. Каждая из них будет иметь форму половинки сердца, чтобы при их совмещении получалось полное. На аверсах монет будут изображены флаги стран и их номинал, а на реверсах - символические фигуры украинца и поляка, сидящих за одним столом.

Монеты, по данным издания, введут в обращение ко Дню независимости 24 августа.