Российский рынок акций перешел к снижению после роста на открытии торгов

К 10:18 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3 148,06 пункта, индекс РТС снижался до 1 013,77 пункта

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом индекса Мосбиржи на 0,31%, до 3 158,59 пункта, индекса РТС на 0,02%, до 1 017,9 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:18 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3 148,06 пункта (-0,03%), индекс РТС снижался до 1 013,77 пункта (-0,39%).

К 10:18 мск курс доллара на валютных торгах Мосбиржи находился на уровне 97,84 рубля (+0,4%), евро снижался на 0,01%, до 107,54 рубля. Курс юаня рос на 0,18%, до 13,489 рубля.