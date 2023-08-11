VK приняла решение о перерегистрации с Британских Виргинских островов в Россию

Членами совета директоров МКПАО "ВК" остаются текущие члены совета директоров VK Company Limited

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Акционеры и совет директоров VK утвердили перерегистрацию юридического лица с Британских Виргинских островов в Россию - в специальный административный район на острове Октябрьский Калининградской области. Об этом говорится в сообщении компании.

"VK Company Limited объявляет о принятии решений акционерами и советом директоров VK о редомициляции - прекращении деятельности компании на Британских Виргинских островах и ее продолжении в Российской Федерации в качестве международной компании публичного акционерного общества в соответствии с российским законодательством", - отмечается в сообщении.

Членами совета директоров МКПАО "ВК" остаются текущие члены совета директоров VK Company Limited.

Холдинг утвердил устав компании - он вступит в силу с момента государственной регистрации VK в качестве МКПАО, также приняты решения о выпуске обыкновенных акций и обыкновенных конвертируемых акций класса А и проспект ценных бумаг для перерегистрации в РФ. В качестве регистратора МКПАО "ВК" утверждено АО "Межрегиональный регистраторский центр".

В феврале 2023 года совет директоров VK одобрил потенциальную перерегистрацию холдинга в России при условии соблюдения законодательства.