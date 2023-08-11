11 августа, 07:05,
обновлено 11 августа, 07:23

Расписки VK на Мосбирже росли на 2,8% на решении компании перерегистрироваться в России

Они торговались на уровне 783 рублей за бумагу

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Стоимость депозитарных расписок VK в начале торгов на Московской бирже росла на 2,81%, до 783 рублей за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск. Котировки пошли вверх на фоне сообщения о том, что акционеры и совет директоров VK решили перерегистрировать компанию с Британских Виргинских Островов в РФ.

К 10:18 мск расписки компании замедлили рост до 768,2 рубля за бумагу (+0,87%).

Ранее VK сообщила, что акционеры и совет директоров компании утвердили перерегистрацию своего юридического лица с Британских Виргинских Островов в Россию в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области. Кроме того, компания также приняла решение о делистинге ГДР и еврооблигаций компании с Лондонской биржи и о первичном листинге на Московской бирже. 

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Россия
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