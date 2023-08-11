Bosch планирует запустить чат-бот для сотрудников к концу года

BoschGPT позволит сотрудникам облегчить "запрос производственных данных"

БЕРЛИН, 11 августа. /ТАСС/. Сотрудники компании Bosch смогут к концу текущего года использовать чат-бот с функцией голосового ввода информации, созданный с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявила управляющий директор компании Таня Рюкерт в интервью газете Handelsblatt.

"Не позднее конца года мы запустим собственный чат-бот BoschGPT и сделаем его доступным для всех сотрудников", - сказала она.

Издание отмечает, что целью BoschGPT станет упрощение внутренних процессов. В частности, голосовой ввод позволит сотрудникам облегчить "запрос производственных данных, в том числе и для сотрудников, которые не очень хорошо разбираются в компьютерах". Как и в случае с чат-ботом от OpenAI, сотрудники Bosch смогут разговаривать и переписываться с BoschGPT так же, как и с человеком, уточняет газета.

Bosch является одной из первых германских компаний, которые занимаются разработкой и широкомасштабным внедрением собственных голосовых помощников на предприятии, пишет Handelsblatt. По информации издания, фирма планирует "уже в конце этого года в той или иной форме" внедрить технологии ИИ во все свои продукты, "от приводных систем до электроники и кухонной техники".