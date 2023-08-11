VK прекратит листинг ГДР на Лондонской бирже

Компания 12 сентября проведет первичный листинг акций на Мосбирже

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Компания VK на фоне принятия решения о перерегистрации своего юридического лица с Британских Виргинских островов в РФ 12 сентября прекратит листинг глобальных депозитарных расписок и старших необеспеченных конвертируемых облигаций с Лондонской фондовой биржи и проведет первичный листинг акций компании на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении компании.

"VK Company Limited сообщает о принятии решения о делистинге глобальных депозитарных расписок и старших необеспеченных конвертируемых облигаций с Лондонской фондовой биржи. Ожидаемой датой прекращения листинга для ГДР и облигаций компании является 08:00 (время Лондона) 12 сентября 2023 года, последний день листинга для ГДР и облигаций на Лондонской фондовой бирже будет 11 сентября 2023 года", - отмечается в сообщении.

Также VK планирует совершить первичный листинг акций на Московской бирже.

VK направит в адрес Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании заявления о прекращении листинга, а также в адрес Лондонской фондовой биржи - о прекращении допуска ГДР к торгам на основном рынке биржи, добавляется в сообщении. Также компания направит уведомление Управлению по финансовому регулированию и надзору Великобритании и Лондонской фондовой бирже о делистинге облигаций с международного рынка ценных бумаг биржи.

В VK подчеркнули, что делистинг связан с решением о перерегистрации юридического лица с Британских Виргинских островов в РФ.

С 3 марта 2022 года были приостановлены торги ГДР VK на Лондонской бирже. После этого у держателей облигаций наступило право требования досрочного погашения бондов. Они имеют право потребовать от компании погасить их облигации, если торги приостанавливаются более чем на 10 торговых дней. В марте 2023 года VK сообщила о выкупе около 66% от общего объема выпуска конвертируемых облигаций на $400 млн со сроком погашения в 2025 году.