Конференция по продовольственной безопасности в Самарканде пройдет 7-8 сентября

Одновременно с конференцией в Самарканде состоится выставка продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции Узбекистана

ТАШКЕНТ, 11 августа. /ТАСС/. Ежегодная международная конференция по продовольственной безопасности пройдет 7-8 сентября в Самарканде. Об этом сообщило информационное агентство Dunyo МИД Узбекистана.

"Международная конференция приурочена к Всемирному дню продовольствия, который ежегодно отмечается 16 октября - в день образования Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО)", - говорится в сообщении. На форум приглашены представители научных и образовательных учреждений из разных стран, которые обсудят национальные и международные стандарты безопасности пищевых продуктов, актуальные вопросы питания, переработки и качества пищевых продуктов, экологическую и продовольственную безопасность.

Одновременно с конференцией в Самарканде пройдет выставка продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции Узбекистана.

14-15 октября 2022 года в городе прошла IV конференция "Продовольственная безопасность: глобальные и национальные вызовы", организатором которой стал Самаркандский госуниверситет имени Шарафа Рашидова при поддержке ФАО и Международного центра сельскохозяйственных исследований в засушливых регионах (ICARDA).