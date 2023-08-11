Кабмин выделил более 3,3 млрд рублей на создание центра информационной безопасности

Он будет функционировать в структуре АНО "Национальный технологический центр цифровой криптографии"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 3,3 млрд рублей на создание и функционирование центра информационной безопасности, сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что центр будет функционировать в структуре автономной некоммерческой организации "Национальный технологический центр цифровой криптографии". Его создание, как ожидается, позволит ускорить массовое внедрение российских IT-технологий с интегрированными механизмами обеспечения информационной безопасности. "Такие технологии необходимы при развитии цифровых сервисов, информационных систем и телекоммуникационных сетей связи", - отметили в правительстве.

Сообщается, что выделенные средства позволят сформировать инфраструктуру и лаборатории, необходимые для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области информационной безопасности, а также для разработки IT-технологий с криптографическими алгоритмами и протоколами защиты информации.

О важности разработки новых отечественных решений, повышающих защищенность цифровых систем, шла речь на заседании правительства РФ 10 августа. Как отмечал Мишустин, в условиях внешнего давления особенно важно стимулировать развитие собственных разработок в самых важных отраслях, "в том числе тех, которые обеспечивают сохранность для граждан и бизнеса сведений и бесперебойность функционирования критической инфраструктуры страны". "У нас должны появиться собственные решения, которые повышают защищенность цифровых систем, пользовательских данных и учетных записей граждан", - указал премьер.