11 августа, 07:24,
обновлено 11 августа, 07:37

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям Globaltruck

По данным на 10:19 мск, акции компании росли до 202,8 рубля за бумагу

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Московская биржа объявила дискретный аукцион по акциям Globaltruck после их роста котировок бумаг более чем на 20%, сообщается на сайте торговой площадки.

По данным Мосбиржи на 10:19 мск, акции компании росли на 46,74% - до 202,8 рубля за бумагу.

Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов планируются в 10:53 мск, отмечается в сообщении биржи.

Globaltruck - один из ведущих автомобильных грузовых FTL-перевозчиков России. Группа компаний "Монополия" владеет 75% акций автоперевозчика. 

Теги:
Россия
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