В Audi рассказали о длительном кризисе в автопроме Германии из-за дефицита полупроводников

Необходимость строительства заводов замедляет решение ситуации, считает член правления автопроизводителя Ренате Вахенауэр

БЕРЛИН, 11 августа. /ТАСС/. Решение проблемы нехватки полупроводников в Германии, несмотря на планы по строительству заводов по производству микрочипов в стране, растянется на годы. Такое мнение выразила член правления германского автопроизводителя Audi Ренате Вахенауэр газете Augsburger Allgemeine Zeitung.

"Кризис полупроводников [в ФРГ] разрешится только в среднесрочной и долгосрочной перспективе, когда в Европе появится значительно больше заводов по производству микросхем. На это потребуются годы, ведь речь идет о миллиардных инвестициях. Кризис чипов не исчезнет в 2024 году", - приводит ее слова издание. Вахенауэр считает, что пока автопроизводители могли бы отказаться от использования большого числа различных полупроводников в блоках управления. "Сегодня в одном автомобиле может быть до 8 000 различных микросхем. Это все усложняет", - пояснила она.

Германская автоиндустрия и производители электроники пострадали от последствий мирового дефицита микросхем, связанного с резко возросшим спросом на продукцию этих отраслей в условиях пандемии и карантинных ограничений. Из-за этого некоторые страны пытаются принять меры по снижению зависимости от азиатских и американских поставщиков микросхем.