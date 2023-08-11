Гендиректор ЗАЭС заявил, что эксперты МАГАТЭ вносят большой вклад в безопасность станции

Наблюдательная миссия агентства на постоянной основе работает на станции с 2022 года

ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 11 августа. /ТАСС/. Наблюдательная миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая на постоянной основе работает на Запорожской АЭС с 2022 года, вносит большой вклад в обеспечение безопасности атомной станции, в том числе предоставляя объективную информацию мировому сообществу. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Запорожской атомной станции Юрий Черничук.

"МАГАТЭ не политическая организация, не военная организация, которая может каким-то силовым методом кого-то заставить что-то делать. То, что эксперты находятся на территории станции, уже большое достижение, вклад агентства в обеспечение безопасности станции. <...> Я рассматриваю их как единственный не ангажированный ни одной из сторон источник предоставления информации [о ЗАЭС] мировому сообществу. Во всех сообщениях, которые они публиковали, никогда не было политики, чистая информация о том, что здесь происходит", - сказал Черничук.

Он отметил, что последний обстрел территории непосредственно Запорожской АЭС фиксировался в ноябре 2022 года, прилегающей территории - в январе.

Очередная ротация миссии МАГАТЭ прошла 3 августа, в состав группы наблюдателей вошли четыре инспектора. Постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС учреждено по итогам первой поездки генерального директора организации Рафаэля Гросси на станцию в сентябре 2022 года. Тогда стороны договорились, что на ЗАЭС будут на постоянной основе находиться несколько специалистов агентства.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами.