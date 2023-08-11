ЦБ продал на внутреннем рынке валюту на 0,6 млрд рублей с расчетами 10 августа

Минфин ранее перешел к покупкам валюты и золота по бюджетному правилу

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 10 августа на сумму 0,6 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Сумма продажи валюты на внутреннем рынке с расчетами 9 августа также составляла 0,6 млрд рублей.

Минфин РФ с 7 августа перешел к покупкам валюты и золота по бюджетному правилу. Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, с 7 августа 2023 года по 6 сентября 2023 года составляет 40,5 млрд рублей, а ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 1,8 млрд рублей, отмечали в министерстве.

Также ЦБ РФ с 1 августа начал операции на валютном рынке в связи с использованием средств ФНБ. Ежедневный объем операций с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года составит 2,3 млрд рублей.

Минфин с 13 января возобновил продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках нового бюджетного правила. Операции по покупке и продаже иностранной валюты проводятся Банком России на внутреннем рынке в валютной секции Московской биржи в инструменте "юань - рубль". Как поясняли в Минфине, объем операций по покупке/продаже ликвидных активов будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета.