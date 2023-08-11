Ростех поставил корпоративным и госзаказчикам около 3 тыс. смартфонов на ОС "Аврора"

Идет обсуждение дальнейших поставок, сообщили в госкорпорации

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" поставила корпоративным и госзаказчикам около 3 тыс. смартфонов на ОС "Аврора", сейчас идет обсуждения дальнейших поставок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ростеха.

"Мы поставили корпоративным и государственным заказчикам около 3 тыс. смартфонов на ОС "Аврора", обсуждаются дальнейшие поставки", - отметили в госкорпорации.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на собственные источники написала, что российские чиновники и законодатели начали получать для тестирования смартфоны под управлением операционной системы "Аврора". В частности, такие устройства получили в Совете Федерации.

Как рассказали ТАСС в РЖД, сейчас в холдинге ОС "Аврора" установлена на нескольких тысячах устройств сотрудников холдинга, ведется плановая адаптация устройств на "Авроре".

Помимо Ростеха поставки смартфонов на ОС "Аврора" также осуществляет "Аквариус"

О запрете iPhone в министерствах

В начале июня в ФСБ России заявили о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Специалисты выявили "аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости".

С тех пор от использования iPhone в служебных целях отказались в Минтрансе, Минпромторге, Ростехе и Росавиации. О планах отказаться от американских телефонов сообщали также в Минцифры.