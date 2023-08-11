Поступления в бюджет Москвы от самозанятых выросли более чем на треть

Наиболее популярными видами деятельности у самозанятых стали пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, строительство

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Самозанятые перечислили в бюджет Москвы 4,6 млрд рублей налога на профессиональный доход за первые полгода, что на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В первом полугодии 2023 года самозанятые перечислили в бюджет Москвы 4,6 млрд рублей налога на профессиональный доход. Это на 36% больше, чем в январе - июне 2022-го", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, с 2019 года, когда в Москве начал действовать налоговый режим "Налог на профессиональный доход", самозанятые пополнили столичный бюджет на 18,3 млрд рублей. На 1 июля в столице работали 1,39 млн плательщиков налога на профессиональный доход - это 18% от общего числа зарегистрированных в России самозанятых. За шесть месяцев этого года их количество в Москве увеличилось на 156 тыс. человек.

Как добавил заммэра, налоговый режим для самозанятых остается привлекательным для граждан, которые работают на себя и не нанимают сотрудников. Его преимуществами являются простота регистрации, автоматизированный режим передачи информации о полученных доходах, отсутствие обязанности предоставлять налоговую отчетность и использовать кассовую технику. Наиболее популярными видами деятельности у самозанятых, указавших их при регистрации, являются пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, строительство.

"Доход московских самозанятых с начала действия налогового режима - с 1 января 2019 года по 1 июля 2023-го - достиг 753 млрд рублей, из этой суммы свыше 158 млрд рублей они заработали в январе - июне 2023 года", - отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

В первом полугодии 2023 года самозанятые выдали клиентам 45,9 млн чеков - почти на 30% больше, чем годом ранее. Средний размер чека за тот же период вырос на 12% - до 2 988 рублей.