Британская экономика выросла на 0,2% во втором квартале 2023 года

Как уточнили в Национальной статистической службе Соединенного Королевства, наибольший вклад в рост ВВП внес производственный сектор

ЛОНДОН, 11 августа. /ТАСС/. ВВП Великобритании по итогам второго квартала вырос на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила Национальная статистическая служба Соединенного Королевства (ONS).

В ведомстве уточнили, что в апреле британская экономика продемонстрировала рост на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, в мае на фоне дополнительных выходных дней по случаю коронации короля Карла III она упала на 0,1%, а в июне увеличилась на 0,5%. В ONS уточнили, что наибольший вклад в рост ВВП королевства внес производственный сектор.

По итогу первого квартала текущего года ВВП Великобритании вырос на 0,1%. "Банк Англии прогнозирует, что мы избежим рецессии. Если мы будем придерживаться нашего плана по помощи людям при трудоустройстве и увеличении бизнес-инвестиций, то, как сказал Международный валютный фонд, мы будем расти быстрее, чем Германия, Франция и Италия", - заявил министр финансов королевства Джереми Хант.