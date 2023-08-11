Котировки на биржах Шанхая и Шэньчжэня снизились на фоне данных об инфляции в США

Индекс "Шанхай композит" к концу торгов опустился на 2,01%, SSE 50 упал на 2,30%, а Star Market ушел вниз на 2,13%

ШАНХАЙ, 11 августа. /ТАСС/. Торги на фондовых биржах материкового Китая завершились в пятницу снижением основных индексов более чем на 2% на фоне информации о повышении уровня инфляции в США в июле. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайтах торговых площадок в Шанхае и Шэньчжэне.

Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, к концу торгов опустился на 2,01%, до отметки 3 189,248. Индекс SSE 50, включающий акции 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке ("голубые фишки"), упал на 2,30%, а индекс высокотехнологичной площадки Star Market ушел вниз на 2,13%.

Все ключевые отраслевые индексы на торгах оказались в негативной зоне. Сильнее всего упали акции, связанные с торговлей, энергетикой, промышленностью и информационными технологиями.

Торги на фондовой бирже в Шэньчжэне также закрылись в минусе. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" опустился на 2,18%, до отметки 10 808,87. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих биржах индекс CSI300 упал на 2,30%.

Согласно опубликованным в четверг данным Министерства труда США, потребительские цены в стране выросли по итогам июля на 3,2% в годовом выражении, месяцем ранее этот показатель составил 3%. Таким образом, инфляция в США в годовом выражении повысилась впервые с июня 2022 года, когда был зафиксирован рекордный за 40 лет показатель в 9,1%. После этого на протяжении года эта цифра снижалась.

Ведомство пояснило, что главной причиной этого стал индекс цен на жилье, который составил почти 90% от роста индекса потребительских цен.