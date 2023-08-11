Times: Британия не спешит ограничивать инвестиции в высокотехнологичные компании КНР

При этом Лондон рассматривает такую возможность вслед за США

ЛОНДОН, 11 августа. /ТАСС/. Правительство Великобритании рассматривает возможность введения вслед за США ограничений на инвестиции в китайские высокотехнологичные компании, однако относиться к любому подобному шагу с очень большой осторожностью. Об этом сообщила газета The Times.

"Мы тесно сотрудничаем с США [в реализации их] планов, однако не собираемся спешить с такими вещами, потому что прекрасно понимаем огромные преимущества, которые получает Соединенное Королевство от инвестиций в других странах", - приводит издание слова представителей британского правительства. Премьер-министр Риши Сунак рассматривает, как отмечают они, перспективы подобных ограничений, однако настаивает на том, что любое решение по контролю за исходящими инвестициями необходимо принимать осмотрительно.

Ранее агентство Bloomberg проинформировало, что президент США Джо Байден намерен ввести ограничения на инвестиции в высокотехнологичные отрасли Китая к середине августа. Планируемые Вашингтоном ограничения затронут компании, доходы которых более чем наполовину связаны с квантовыми вычислениями и разработкой искусственного интеллекта (ИИ), прежде всего для военных целей. Ожидается, что ограничения вступят в силу не ранее 2024 года, при этом они не затронут уже имеющиеся американские инвестиции в китайские высокотехнологичные отрасли.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что подобный шаг американской администрации препятствует нормальному технологическому сотрудничеству двух стран.