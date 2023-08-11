Саудовская Аравия в июле сократила добычу нефти на 920 тыс. б/с

Она составила 9,06 млн б/с

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Саудовская Аравия снизила добычу нефти в июле на 920 тыс. баррелей в сутки (б/с) из заявленного добровольного сокращения в 1 млн б/с. Это следует из августовского отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Объем добычи королевством в июле составил 9,06 млн б/с. При этом, согласно данным МЭА, объем добычи нефти в России впервые за долгое время оказался выше, чем в Саудовской Аравии - 9,4 млн б/с (-50 тыс. б/с к июню).

Помимо добровольного сокращения добычи на 1 млн б/с, Саудовская Аравия еще с мая и по конец 2024 года снижает производство на 500 тыс. б/с в рамках договоренности с рядом стран ОПЕК+. Королевство после министерской встречи ОПЕК+, которая прошла 4 июня в Вене, объявило о добровольном сокращении добычи нефти на 1 млн б/с в июле. Затем эта мера была продлена на август и на сентябрь с возможностью продления и усиления сокращения. Саудовское агентство печати со ссылкой на Минэнерго королевства поясняло, что дополнительное снижение производства является предупреждающей мерой, нацеленной на поддержание стабильности и сбалансированности нефтяного рынка.